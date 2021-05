Le infezioni ospedaliere rimangono un grave problema sanitario globale

Un’adeguata igiene delle mani previene fino al 50% delle infezioni evitabili acquisite durante l’erogazione dell’assistenza sanitaria, comprese quelle che colpiscono il personale sanitario. Nel mondo 1 struttura sanitaria su 4 non dispone di servizi idrici di base e 1 su 3 non dispone di forniture per l’igiene delle mani.

L’ultima indagine globale dell’Oms sull’attuazione dei programmi nazionali di prevenzione e controllo delle infezioni evidenzia l’urgente necessità di ridurre le disuguaglianze nella disponibilità di una buona igiene delle mani e di altre misure di prevenzione e controllo delle infezioni tra paesi ad alto e basso reddito. Un nuovo portale di monitoraggio online dell’Oms aiuterà i paesi a identificare e colmare le lacune.

(PS) – Per l’Oms questa è una sfida seria in qualsiasi momento, ma Covid-19 ha dimostrato in modo drammatico quanto siano importanti le buone pratiche di igiene delle mani nella riduzione del rischio di trasmissione, quando utilizzato come parte di un pacchetto completo di misure preventive.

Una buona igiene delle mani è fondamentale anche per prevenire eventuali infezioni acquisite in ambito sanitario, la diffusione della resistenza antimicrobica e altre minacce emergenti per la salute. L’infezione acquisita durante l’erogazione dell’assistenza sanitaria è un grave problema sanitario globale, ma i pazienti nei paesi a reddito medio e basso hanno il doppio delle probabilità di sperimentarla rispetto ai pazienti nei paesi ad alto reddito (rispettivamente 15% e 7% dei pazienti); il rischio nelle unità di terapia intensiva (Uti), soprattutto tra i neonati, è compreso tra 2 e 20 volte superiore. Uno dei motivi è che in alcuni paesi a basso reddito solo 1 operatore sanitario su 10 pratica un’igiene delle mani adeguata mentre si prende cura dei pazienti ad alto rischio di infezioni associate all’assistenza sanitaria in terapia intensiva, spesso perché semplicemente non hanno le strutture per farlo.

Le infezioni acquisite in ambito sanitario colpiscono ogni anno milioni di pazienti e operatori sanitari in tutto il mondo. Quasi 9 milioni vengono registrati ogni anno nella sola Europa.

Sfide chiave

La mancanza di risorse finanziarie e le infrastrutture fatiscenti sono sfide fondamentali. Il rapporto globale 2020 dell’OMS sui progressi compiuti sul LAVAGGIO nelle strutture sanitarie: il primo rapporto sui fondamentali rivela che a livello globale 1 struttura sanitaria su 4 non dispone di servizi idrici di base e 1 su 3 non dispone di forniture per l’igiene delle mani al punto di cura.

Inoltre, secondo la suddetta indagine nazionale dell’OMS su 88 paesi, il livello di progresso dell’igiene delle mani e dei programmi di prevenzione e controllo delle infezioni (Ipc), in particolare per quanto riguarda l’effettiva attuazione, è stato significativamente inferiore nei paesi a basso reddito rispetto a quelli a reddito medio e alto. Nel 2018 solo il 45% dei paesi a basso reddito aveva un programma nazionale Ipc funzionale rispetto al 53-71% dei paesi a medio e alto reddito e un budget dedicato per sostenerlo era disponibile solo nel 5% dei paesi a basso reddito rispetto al 18 e il 50% dei paesi a medio e alto reddito.

Mentre le linee guida nazionali sulle pratiche Ipc esistevano nel 50% dei paesi a basso reddito e nel 69-77% dei paesi a reddito medio e alto, solo il 20% e il 29-57% disponeva di piani e strategie di implementazione rispettivamente nei basso, medio e alto reddito paesi . Nel complesso, solo il 22% di tutti i paesi ha monitorato la diffusione e l’impatto dell’attuazione.

Pochi paesi hanno la capacità di monitorare efficacemente l’Ipc. Il primo portale di monitoraggio Ipc dell’Oms è una piattaforma online protetta che consente ai paesi di raccogliere dati in modo standardizzato e di facile utilizzo e scaricare la loro analisi della situazione dopo l’immissione dei dati insieme a consigli su aree e approcci per il miglioramento.

5 maggio la Giornata dell’igiene delle mani

La Giornata dell’igiene delle mani, il 5 maggio, è più importante che mai per sostenere la promozione di questa azione fondamentale ma critica.

Questa azione, che richiede solo pochi secondi, salva vite umane! L’Oms richiama l’attenzione di tutti i protagonisti con lo slogan “I secondi salvano vite: lavati le mani!”

L’Oms ha inoltre dichiarato il 2021 “Anno del lavoratore sanitario e assistenziale”. Al fine di proteggere questi lavoratori vitali, le prove hanno dimostrato che pratiche appropriate di igiene delle mani riducono le infezioni durante la consegna delle cure.

Quindi, coinvolgere diversi professionisti della salute, così come i pazienti e tutti nella società nella Giornata mondiale dell’igiene delle mani 2021 è fondamentale anche per sostenere l ‘”Anno dei lavoratori della salute e dell’assistenza”. La conformità degli operatori sanitari alle pratiche di igiene delle mani è uno degli indicatori chiave di prestazione per IPC, sicurezza dei pazienti e qualità dei servizi sanitari in tutto il mondo. Il nuovo portale di monitoraggio può svolgere un ruolo importante nel miglioramento di questo aspetto.