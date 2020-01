Le infezioni imprevedibili ma la scienza vince sempre

Le malattie infettive hanno un andamento imprevedibile, ma alla fine la scienza riesce a trovare un rimedio per debellarle o comunque tenerle sotto controllo.

“Molte volte l’umanità ha tremato per le epidemie: la febbre spagnola degli inizi del secolo scorso, l’influenza aviaria, il cui virus ospite di uccelli migratori, ha fatto il salto di specie diventando patogeno anche per l’uomo, il morbo della mucca pazza (encefalite spongiforme bovina) e altri episodi di questo tipo.

L’uomo, però, con il suo ingegno e determinazione, è stato sempre vittorioso.

Anche l’epatite B, che ogni anno causava in Italia 10mila morti, oggi con la legge sulla vaccinazione obbligatoria di tutti i nuovi nati (lo “schema Piazza”, adottato in quasi tutti i Paesi del mondo) sta per essere debellata e continuando le vaccinazioni obbligatorie, in pochi anni l’epatite scomparirà completamente. Anche l’epatite C, che causava milioni di casi di cirrosi epatica e cancro del fegato, col tempo scomparirà grazie ai nuovi farmaci”.