Le forze di maggioranza hanno presentato un emendamento per la

proroga del payback a firma dei relatori con scadenza al 31 luglio 2023

MASSIMO RIEM, PRESIDENTE FIFO SANITÀ CONFCOMMERCIO:

APPREZZIAMO LO SFORZO DEL GOVERNO MA NON È RISOLUTIVO

DELLA CRITICITÀ PAYBACK

Roma 16.06.2023 – Il Governo si appresta a concedere una proroga di 30 giorni con scadenza al 31 luglio

2023 con un emendamento proposto dalla forze di maggioranza con firme dei relatori

che sarà incardinato nel decreto (cd omnibus) n. 52 art. 3 bis “Sviluppo per la

disciplina dei dispositivi medici”, che probabilmente verrà approvato nei prossimi

giorni.

“Apprezziamo l’apertura del Governo che ha compreso le ragioni delle nostre

proposte, ribadite nel corso dell’incontro presso il MEF – dichiara Massimo Riem

Presidente di FIFO Sanità Confcommercio – ma non è la soluzione definitiva alla

criticità del payback. La nostra proposta complessiva resta quella del superamento

della norma. L’iniziativa della maggioranza di Governo comunque mantiene aperto un

dialogo istituzionale, volto a rafforzare la ricerca di una soluzione definitiva, che

scongiuri il fallimento delle nostre imprese. Nel registrare un grande tormento dei

nostri imprenditori associati, siamo pronti a nuovi confronti con tutte le istituzioni

coinvolte”. “Restiamo a disposizione del Governo e delle regioni – ha concluso

Massimo Riem – affinché si cerchino strade e percorsi risolutivi sulla criticità del

payback dispositivi medici e siamo fortemente consapevoli della grandissima

preoccupazione che stanno vivendo le nostre Piccole e Medie Imprese, colpite da una

norma che non accetteremo mai, perché ingiusta, vessatoria e anticostituzionale, che

ne limita la libertà d’impresa e mette a rischio la continuità aziendale per loro stesse,

per tutti i loro dipendenti e collaboratori e per la tenuta delle attività cliniche del

sistema pubblico”.