Le Foche: «I vaccini ci consentono di tornare tranquilli a goderci cultura e sport»

Abbassare la guardia comportandosi come si faceva in epoca ante-Covid “sarebbe sbagliatissimo” – sottolinea Francesco Le Foche, immunologo clinico del Policlinico Umberto I – “come lo sarebbe privarsi dei piaceri di spettacoli e sport. Attenzione e cautela devono guidarci in questa fase, ma se siamo vaccinati e muniti di green pass non c’è motivo di mortificarsi rinunciando a cinema, teatro o musica per il timore del contagio”.

Bisogna continuare ad applicare “le semplici regole che ci hanno permesso di arrivare fino a qui” continua Le Foche: “mascherina sempre indossata correttamente nei luoghi chiusi, igiene delle mani, rispettare il distanziamento”.