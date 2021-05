Le fasce a colori restano ma cambiano i parametri

Dopo l’incontro tra il Governo e le Regioni prende forma il nuovo meccanismo per definire le restrizioni a seconda dell’impatto dell’epidemia. L’indice Rt non avrà probabilmente più il peso che ha oggi e si punterà molto su incidenze e occupazione letti di Area medica e terapia intensiva. Ecco cosa prevede il nuovo sistema che però non andrà in vigore da subito. IL DOCUMENTO

12 MAG – (Quotidiano Sanità di Luciano Fassari) – Cambiano i parametri per il monitoraggio dell’epidemia. Oggi Governo e Regioni hanno trovato la quadra. In primis rimane il sistema a 4 colori (bianco-giallo-arancione-rosso) che le Regioni avevano chiesto di togliere ma cambia il peso dei parametri con l’incidenza e il tasso di occupazione dei letti in area medica e terapia intensiva che diverrà prevalente. L’indice Rt non dovrebbe essere abbandonato del tutto ma avrà certamente un ruolo più marginale.

Ma vediamo come funziona il nuovo sistema. Innanzitutto, diventando l’incidenza un parametro prevalente vengono fissate delle soglie minime di tamponi.

Ma andiamo ai colori:

Zona Bianca: Una Regione è bianca se ha un’incidenza settimanale minore di 50 casi per 100 mila abitanti

Zona gialla: Una Regione è gialla se ha un’incidenza settimanale compresa tra 50 e 149 casi per 100 mila abitanti

Zona arancione: Una Regione è arancione se ha un’incidenza settimanale compresa tra 150 e 249 casi per 100 mila abitanti. Se però l’occupazione di letti in terapia intensiva è superiore al 30% e in area medica è superiore al 40% la Regione passa in rosso. Al contrario se l’occupazione dei letti in T.I è inferiore al 20% e in Area medica inferiore al 30% la Regione è gialla.

Zona rossa: Una Regione va in zona rossa se ha un’incidenza settimanale dei casi superiore a 250 casi per 100 mila abitanti.



Ora per quanto riguarda questa settimana il sistema in vigore sarà sempre quello basato in primis sull’Rt e il nuovo meccanismo dovrebbe entrare in vigore con un nuovo decreto cui stanno lavorando i tecnici di Regioni e Ministero. Per quanto riguarda il parametro dell’occupazione dei letti esso dovrebbe essere preso in considerazione a partire dal 15 giugno.

Inoltre, tra i nodi da sciogliere c’è anche quello della richiesta fatta da alcune regioni di considerare solo una settimana e non due come oggi per il passaggio ad un colore inferiore. E poi chiaramente da valutare la richiesta delle Regioni di superare le fasce a colori.

Infine, e sarà solo il prossimo decreto a chiarirlo occorrerà definire le limitazioni per le zone (ad esempio coprifuoco, aperture, orari delle attività, ristorazione al chiuso, etc..).

“Il modello adottato in questi mesi ha funzionato e ci ha consentito di affrontare la seconda e terza ondata senza un lockdown generalizzato, ma con specifiche misure territoriali”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenendo all’incontro con le Regioni.

“Ora, nella nuova fase, caratterizzata dal forte avanzamento della campagna di vaccinazione e dai miglioramenti dovuto alle misure adottate, lavoriamo con l’Iss e con le regioni per adeguare il modello immaginando una maggiore centralità di indicatori quali l’incidenza e il sovraccarico dei servizi ospedalieri”, aggiunge.

Luciano Fassari