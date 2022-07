Le donne in sanità guadagnano il 24 per cento in meno degli uomini

Le donne che lavorano nel settore sanitario e assistenziale guadagnano quasi il 25% in meno rispetto alle loro controparti maschili, un divario retributivo di genere maggiore rispetto ad altri settori economici, rileva un rapporto di Ilo e Oms.

Il divario retributivo di genere nel settore sanitario e assistenziale è il titolo di un’analisi globale ai tempi del Covid-19 dall’Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo) e dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Il Rapporto documenta un divario retributivo di genere grezzo di circa 20 punti percentuali che sale a 24 punti percentuali se si prendono in considerazione fattori come l’età, l’istruzione e l’orario di lavoro. Sebbene gran parte di questo divario sia inspiegabile, le agenzie affermano che forse è dovuto alla discriminazione nei confronti delle donne, che rappresentano quasi il 70% degli operatori sanitari e assistenziali in tutto il mondo. Il rapporto ha anche rivelato che i salari nel settore sanitario e assistenziale tendono a essere complessivamente inferiori rispetto ad altri settori. Ciò è coerente con la constatazione che i salari sono spesso più bassi nei settori economici in cui le donne sono predominanti.

Le madri che lavorano nel settore sanitario e assistenziale sembrano subire ulteriori sanzioni. Durante gli anni riproduttivi di una donna, il divario retributivo di genere e di occupazione nel settore aumenta in modo significativo. Queste lacune poi persistono per il resto della vita lavorativa di una donna. Il rapporto osserva che una condivisione più equa dei doveri familiari tra uomini e donne potrebbe, in molti casi, portare le donne a fare scelte professionali diverse.

“Il settore sanitario e assistenziale ha subito una retribuzione bassa in generale, divari retributivi di genere ostinatamente ampi e condizioni di lavoro molto impegnative. La pandemia di Covid-19 ha messo in luce questa situazione, dimostrando anche quanto sia vitale il settore e i suoi lavoratori per mantenere in vita famiglie, società ed economie”, ha affermato Manuela Tomei, Direttore del Dipartimento per le condizioni di lavoro e l’uguaglianza dell’Ilo.

Il rapporto ha anche rilevato un’ampia variazione nei divari retributivi di genere nei diversi paesi, indicando che questi divari non sono inevitabili e che si può fare di più per colmare il divario.

Tomei ha espresso la speranza che il rapporto stimolerà il dialogo e l’azione politica poiché non ci sarà una ripresa post-pandemia inclusiva, resiliente e sostenibile senza un settore sanitario e assistenziale più forte. “Non possiamo avere servizi sanitari e assistenziali di migliore qualità senza condizioni di lavoro migliori e più eque, compresi salari più equi, per gli operatori sanitari e sanitari, la maggior parte dei quali sono donne”, ha affermato.

Jim Campbell, Direttore del personale sanitario dell’Oms, ha aggiunto che il rapporto contiene storie di successo in diversi paesi, inclusi aumenti salariali e impegno politico che indicano la strada da seguire. “Le donne costituiscono la maggior parte dei lavoratori nel settore sanitario e sanitario, ma in troppi paesi i pregiudizi sistemici si traducono in perniciose sanzioni salariali contro di loro”, ha affermato “Le prove e l’analisi contenute in questo rapporto innovativo devono informare i governi, i datori di lavoro e i lavoratori a intraprendere azioni efficaci. In modo incoraggiante, le storie di successo in diversi paesi mostrano la strada; compresi gli aumenti salariali e l’impegno politico a pagare l’equità”.