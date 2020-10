LE DELIBERE SANITÀ APPROVATE, QUEST’OGGI, DALLA GIUNTA REGIONALE

Avvio del procedimento di verifica per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali di Bari, Brindisi e Taranto e per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico” di Bari.

La Giunta regionale ha approvato oggi l’avvio del procedimento di verifica, ai fini della conferma o meno dell’incarico, per i direttori generali delle Asl di Bari, Antonio Sanguedolce (nominato Direttore Generale per tre anni decorrenti dall’insediamento, avvenuto in data 5/9/2018), Giuseppe Pasqualone (nominato Direttore Generale dell’ASL BR per tre anni decorrenti dall’insediamento, avvenuto in data 10/9/2018), Stefano Rossi (nominato Direttore Generale dell’ASL TA per tre anni decorrenti dall’insediamento, avvenuto in data 11/9/2018) e Giovanni Migliore (nominato Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico” di Bari per tre anni decorrenti dall’insediamento, avvenuto in data 11/9/2020).

La Regione Puglia procederà alla valutazione secondo le modalità stabilite dagli atti deliberativi della Giunta Regionale in materia di verifica di metà mandato, comprensivo anche della delibera n. 1683/2019, e quindi con le seguenti modalità procedurali:

– La valutazione viene effettuata da una Commissione di esperti in materia di programmazione sanitaria, acquisizione di beni e servizi, gestione finanziaria e bilancio, gestione delle risorse umane, appositamente nominata dalla Giunta Regionale.

– Ai componenti della Commissione di esperti non spetta alcun compenso, intendendosi l’incarico a titolo completamente gratuito. E’ fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l’espletamento dell’incarico, da liquidarsi ad avvenuta dettagliata rendicontazione.

– La valutazione deve riguardare gli obiettivi di mandato attribuiti al Direttore generale elencati nell’atto deliberativo di nomina), previa verifica del rispetto degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza di cui all’allegato 1 dei rispettivi contratti come successivamente integrati;

– La valutazione viene effettuata sulla base degli atti e documenti in possesso dei competenti Servizi e Sezioni del Dipartimento Promozione Della Salute, Del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, nonché dell’Agenzia Regionale per la salute ed il sociale (ARESS), delle relazioni eventualmente pervenute dal Nucleo Ispettivo Regionale (NIR), dei pareri rilasciati dagli organi che – ai sensi della vigente normativa – hanno titolo a provvedere ovvero, per le Aziende Sanitarie, le rispettive Conferenze dei Sindaci.

– L’esito della valutazione, per ciascun obiettivo di mandato, prevede esclusivamente due opzioni: 1) Obiettivo raggiunto; 2) Obiettivo non raggiunto.

– La valutazione complessiva s’intende negativa nel caso in cui gli obiettivi di mandato non raggiunti risultino in misura superiore al 20% del totale di quelli assegnati.

Approvazione definitiva del Regolamento Regionale “Criteri e Standard per la definizione dei Piani Triennali di Fabbisogno di Personale per i Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. Puglia ai sensi del L.R. 25/2006”.

La giunta regionale ha approvato in via definitiva il Regolamento riguardante “Criteri e Standard per la definizione dei Piani Triennali di Fabbisogno di Personale per i Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. Puglia ai sensi del L.R. 25/2006”.

Il Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito internet della Regione Puglia www.regione.puglia.it

DGR n. 372/2020. Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriore estensione della validità dei codici di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria rilasciati ai sensi del D.M. 11/12/2009.

La Giunta regionale ha approvato la proroga sino al 31 marzo del 2021 dei certificati di esenzione dal pagamento del ticket per motivi di reddito rilasciati a seguito di autocertificazione e validi fino 30/09/2020.

La proroga si rende necessaria, nell’ambito delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per evitare l’affollamento di persone presso gli uffici delle ASL locali.

La proroga si applica ai seguenti codici di esenzione:

E01, E02,E03, E04, E94, E95 ed E96

· i codici E03 e E04 valgono per l’esenzione per viste ed esami specialistici e per l’acquisto di farmaci;

· i codici E01 e E02 valgono per l’esenzione per visite ed esami specialistici;

· i codici E94, E95 e E96 valgono per l’esenzione totale o parziale per l’acquisto di farmaci.

Resta fermo che l’assistito è responsabile di un eventuale utilizzo improprio dell’attestazione di esenzione all’atto della prescrizione, qualora si siano modificate le condizioni in modo da determinare la perdita del diritto, ed è suscettibile dell’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in materia di autocertificazione (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.).