Lavoro, ridurre le tasse è utile ma non risolve i nodi dell’economia

Governo e sindacati hanno raggiunto un accordo su come realizzare il taglio del cuneo fiscale (cioè le tasse e i contributi sociali) per il quale la legge di bilancio per il 2020 ha stanziato 3 miliardi per quest’anno e 5 miliardi per il 2021.

Il taglio andrà a beneficio dei redditi da lavoro fino a 40.000 euro, quindi relativamente bassi, anche se la platea è più ampia di quella che aveva beneficiato degli “80 euro di Renzi”.

“L’idea di ridurre il cuneo fiscale – osserva Carlo Cottarelli – trova una sua giustificazione in un fatto concreto : il cuneo fiscale è più elevato in Italia che nella maggior parte degli altri paesi dell’euro, il che penalizza il lavoro italiano, compreso la nostra capacità di esportare.

L’importo del taglio, anche a regime, non è sufficiente a portarci sulla media europea. Per quello servirebbe molto di più. Ma è un passo in avanti, dopo quello compiuto con gli 80 euro”.