Lavoro: la pandemia penalizza di più Sud, giovani e donne

La pandemia sta penalizzando il mercato del lavoro, colpendo in particolare Sud, giovani e donne. Lo evidenzia il rapporto sull’Economia delle regioni italiane della Banca d’Italia, che sottolinea come a determinare un calo più consistente degli occupati nelle Regioni del Mezzogiorno e delle Isole sia la presenza di una struttura produttiva orientata verso il turismo e i settori collegati, che hanno risentito maggiormente degli effetti dell’epidemia. Altro fattore determinante è la prevalenza di forme di lavoro temporaneo.

Anche il ricorso allo smart working risulta più diffuso al Nord, per le caratteristiche e la distribuzione delle mansioni dei lavoratori. Le tutele messe in campo dal Governo, con “il blocco dei licenziamenti e la Cig senza costi per le imprese – notano i curatori del rapporto – hanno tutelato in maniera consistente l’occupazione a tempo indeterminato, che ha sostanzialmente tenuto”.