Lavoro discontinuo

Il ricorso al lavoro intermittente, oltre ai requisiti soggettivi e di durata, era consentito per specifici casi di attività, Individuati dalla contrattazione collettiva e, in mancanza, da quelli contenuti nel Regio decreto 2657/1923 poi abrogato. L’Ispettorato nazionale del lavoro, con nota del 10 luglio 2025, ha confermato la validità delle tipologie di attività contenute nell’allegato al Regio decreto 2657/1923 per l’individuazione delle tipologie di lavorazioni per le quali è consentita la stipulazione di contratti di lavoro intermittenti.