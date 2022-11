L’attesa in sanità non può aspettare i nostri comodi. Subito pdl in Consiglio

Comunicato stampa dei consiglieri regionali del PD Fabiano Amati, Vincenzo Di Gregorio e Ruggiero Mennea.

“Le lunghe attese in sanità non possono aspettare i nostri comodi e il nostro calendario lavori non propriamente veloce e appassionato. Per questo abbiamo chiesto al presidente del Consiglio regionale l’immediata convocazione di una seduta per esaminare la proposta di legge sulle liste d’attesa già all’ordine del giorno.

Sarebbe quella la sede più giusta per dettare le norme organizzative più idonee e urgenti, a cominciare dalla sospensione dell’attività a pagamento per poi continuare sul Cup unico regionale e sulle prenotazioni automatiche per le prestazioni di controllo, con la possibilità conseguente di non sprecare, com’è accaduto in passato, i 15 milioni di euro in prestazioni aggiuntive disposte con la legge di assestamento del bilancio 2022. Tali risorse, infatti, vanno indirizzate ad assicurare prestazioni aggiuntive per tutte le prestazioni tempo-dipendenti, con priorità per la diagnosi di tumori e l’attività chirurgica di asportazione.

Noi siamo disponibili a collaborare anche nella funzione di assistenti amministrativi h24 del Dipartimento salute per adeguare il sistema a modalità organizzative più razionali e rispettose delle leggi e a controllare l’attività delle direzioni generali Asl che, a dire dell’assessore Palese, sono il più grande problema organizzativo del sistema sanitario regionale”./comunicato