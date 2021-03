L’AReSS cerca informatici

Che l’uso intelligente dei dati fosse diventato decisivo per attrezzarsi ai cambiamenti l’avevamo capito ma la pandemia ci ha pure ricordato che con i dati si fa prevenzione, diagnosi e cura delle popolazioni.

AReSS Puglia ha un robusto piano assunzionale anche in quella direzione e abbiamo appena bandito concorso per informatici.

Se hai requisiti e voglia per salire a bordo trovi qui i dettagli https://www.sanita.puglia.it/documents/45631926/49809909/Delibera+del+Direttore+Generale+n+40+del+2.3.2021+con+bando+di+concorso+e+domanda+di+partecipazione/00094f60-6225-4558-a0e4-817983f879a2