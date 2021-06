L’AMBIZIOSO PROGETTO DEL POLICLINICO RIUNITI DI FOGGIA: ANCHE QUI LA MACCHINA ECMO PER PAZIENTI CRITICI AFFETTI DA SARS COV-2  

Molto spesso l’informazione ci aggiorna sulla difficile situazione di pazienti pugliesi trasferiti in ospedali lontani dalla propria provincia e qualche volta finiti anche in nosocomi fuori regione per le conseguenze del coronavirus. Il motivo è il trattamento con ossigenazione extracorporea, la cosiddetta ECMO (Extra Corporeal Membrane Oxygenation), uno speciale strumento di supporto meccanico alla Terapia intensiva per sostenere le funzioni respiratorie e cardiocircolatorie dei pazienti con gravi difficoltà ricoverati nelle rianimazioni Covid.

Adesso in Puglia anche il Policlinico Riuniti di Foggia, oltre a quello di Bari, si è dotato di questa tecnologia estremamente indispensabile per il supporto alla cura dei degenti con questa tecnica invasiva considerata una vera e propria terapia salvavita indicata in pazienti con un elevato rischio di mortalità se affetti da severa insufficienza respiratoria e/o cardiaca facilitata dal virus della SARS COV-2. La possibilità di poter contare anche su una sola struttura che metta a disposizione la sua arma per fronteggiare le difficoltà legate agli sviluppi del Covid e aumentare le chance di ripresa e di vita dei pazienti è decisamente importante in uno scenario pandemico molto compromesso.

In questi casi il ricorso all’ECMO risulta un’importante terapia di salvezza poiché si è in grado di trattare in maniera avanzata sia shock cariogeni sia insufficienza respiratoria che non rispondono al trattamento ordinario. È una macchina ad assetto completo e di backup ubicata nell’unità di Terapia intensiva in modo che sia prontamente disponibile e in prossimità di sale operatorie cardiochirurgiche con la capacità di istituire bypass cardiopolmonari h24. . . COME FUNZIONA – Tramite una cannula ed una pompa, il circuito preleva sangue dal paziente e lo immette nel polmone artificiale. Qui il sangue subisce un processo di ossigenazione con contestuale rimozione di anidride carbonica e successivamente viene reintrodotto nel circolo del paziente.

Il prelievo del sangue avviene sempre nel circolo venoso, mentre la reintroduzione del sangue ossigenato può avvenire sia nel circolo venoso (ECMO veno-venoso) sia in quello arterioso (ECMO veno –arterioso). In pratica con tale procedura è possibile affidare temporaneamente le funzioni di cuore e polmoni a un macchinario esterno e nel frattempo intervenire con un trattamento medico sul paziente. DATI TECNICI – La macchina ha un peso di circa 10kg, possiede sensori integrati che le permettono di monitorare pressione, temperature e parametri emogasanalitici (esami che consentono di misurare le pressioni parziali dei gas arteriosi e il pH del sangue) online. Si accende in 5’’ ed è pronta all’uso in 4minuti. Possiede due batterie al litio che al 100% di ricarica garantiscono il funzionamento per 90’ a pieno regime permettendo trasporti intra ed extraospedalieri in autonomia. Con un apposito cavo si alimenta a prese di corrente senza richiedere un inverter durante il trasporto in elicottero, aerei o ambulanza. Possiede un motore manuale di emergenza che garantisce la prosecuzione dell’assistenza in caso di ‘tilt’ del sistema. I sensori possono misurare la pressione venosa, arteriosa, temperatura venosa e arteriosa; è possibile impostare valori di allarme per un eventuale controllo e /o intervento. È dotata di: · scambiatore di calore per regolare la temperatura corporea ed emette un allarme in caso di cambio dei parametri · carrello sprinter, una postazione di lavoro multifunzione a tre piani utilizzato soprattutto in spazi ristretti · miscelatore dei gas per gestire il flusso e il rapporto tra la pressione parziale arteriosa di ossigeno nel sangue e la percentuale di ossigeno inspirata da un paziente · circuiti monouso pre-assemblati per evitare la perdita di tempo in fase di preparazione .