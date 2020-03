L’AGGIORNAMENTO DEL PRESIDENTE EMILIANO DEL 6 MARZO ORE 22.50

CORONAVIRUS: AGGIORNAMENTO 6 MARZO

Dei 7 casi esaminati ieri in tarda sera (ma non ancora comunicati), 2 sono risultati positivi e riguardano la Provincia di Foggia;

Dei 59 casi esaminati oggi, 56 sono risultati negativi e 3 sono risultati positivi e sono: 1 nella Provincia BAT; 1 nella Provincia di Lecce; 1 nella Provincia di Bari.

Tutti i test positivi verranno inviati all’Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione rispettivamente delle Asl di Foggia, BAT, Lecce e Bari hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Con questo aggiornamento salgono a 24 i casi positivi registrati in Puglia per l’infezione da Covid-19 Coronavirus.

***

Anche oggi giornata di lavoro molto intensa, riunioni no stop per me per pianificare al meglio le azioni dei prossimi giorni ed essere pronti a gestire l’evoluzione di questa emergenza.

Leggo uno per uno i vostri commenti, sono molto utili per non trascurare niente.

Non chiedetemi dettagli ulteriori sui casi risultati positivi, perché la privacy di queste persone va tutelata. Tutti i contatti stretti dei casi positivi vengono immediatamente contattati, affinché restino a casa, monitorati, in modo da contenere il contagio.

Noi tutti dobbiamo in questi giorni adottare comportamenti responsabili. Piccole cose che però fanno la differenza.

A domani.

www.regione.puglia.it/coronavirus