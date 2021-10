L’Agenda di genere si presenta ai territori

Entriamo nel vivo dell’attuazione dell’Agenda di genere con un primo incontro con i territori.

Il 26 ottobre, a partire dalle ore 15, l’Agenda di genere viene presentata alle/i rappresentanti degli enti locali, Giunte e consigli comunali, Sindache e Sindaci, Assessore e Assessori, Consigliere e Consiglieri, ed alle consigliere di parità di Comuni e province, per approfondire le azioni sinergiche che possono essere concretamente avviate attraverso specifici finanziamenti del periodo 2021-27.

L’incontro è realizzato in collaborazione con Anci Puglia e si terrà in presenza presso il Padiglione 152 della Fiera del Levante, previa prenotazione Modulo iscrizione (fino a 60 posti in sala), o in streaming sulla pagina facebook di Regione Puglia

La partecipazione in presenza consentirà di formulare quesiti e interagire con le/i relatrici/tori.