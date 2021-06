L’accordo storico che imporrà alle multinazionali di pagare (almeno) il 15% di tasse

Per i ‘grandi colossi’ industriali un’aliquota globale minima che andrà applicata Paese per Paese. Il Cancelliere dello Scacchiere britannico Sunak l’ha definita una “stretta all’elusione fiscale”. Soddisfatto Draghi: “È un passo verso una maggiore equità e giustizia sociale per i cittadini”. Plaudono Google, Amazone e Facebook. Ora si punta a coinvolgere anche Cina e Russia.

AGI – Lo hanno definito tutti “un accordo storico”: al G7 finanziario di Londra, il primo che si è tenuto in presenza dall’inizio della pandemia, si è raggiunta un’intesa di principio su una aliquota globale minima “almeno del 15%” per la tassazione delle grandi imprese, che andrà applicata Paese per Paese.