In Puglia, di bambini colpiti dalla terribile Sma, malattia che non lascia scampo, se ne contano cinque. Uno, purtroppo, e’ morto. Un altro, per fortuna, e’ stato curato in tempo, al pediatrico di Bari, ed e’ guarito. Ne restano tre.

