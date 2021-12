La Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Di Venere da oggi porta il nome del dr. Antonello Del Vecchio

Nelle parole di tutti, una grande e sincera emozione. “Le parole non bastano per ricordare la sua bontà d’animo e le sue qualità umane e professionali – ha scandito Sanguedolce – . Questa targa da oggi e per sempre ci ricorderà la “presenza” del dr. Del Vecchio, la sua personalità coinvolgente e talvolta travolgente grazie alla quale questo reparto è stato plasmato”. “Una fucina di idee – ha ricordato ancora la DS Fornelli – che ancora continua a produrre effetti. Questa targa seguirà la vita del reparto, anche con il prossimo progetto che vedrà la luce: Centro mamme con il lactarium e ambulatori come l’aveva immaginato Antonello”.