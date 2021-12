La telemedicina prova la svolta: pronto 1 miliardo per le Regioni

La telemedicina si appresta a passare dalla fase della sperimentazione alla messa a regime.

Le Regioni avranno a disposizione un miliardo del Pnrr da investire nelle cure a distanza: per ottenere il finanziamento dovranno presentare dal prossimo anno i loro progetti in base alle linee guida cui stanno lavorando ministero della Salute e Agenas, che saranno pronte entro fine mese. Già un anno fa, a dicembre2020, la Conferenza Stato Regioni ha varato le linee guida con le «Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina» che hanno segnato l’ingresso ufficiale di questo tipo di prestazioni all’interno del Servizio sanitario nazionale con tariffe e ticket che saranno uguali a quelli delle prestazioni tradizionali.