La spinta di Draghi in Europa per la produzione del vaccino

Per il presidente del Consiglio Mario Draghi la vaccinazione anti-Covid rappresenta una delle priorità più urgenti, sia sul fronte di una distribuzione più rapida e capillare, sia su quello di un approvvigionamento più ampio. Su quest’ultimo punto è incorso un confronto con la Commissione Ue per verificare la fattibilità di una produzione autonoma europea, magari creando delle sinergie industriali fra diversi Paesi membri. L’idea è quella di dividere la produzione di un vaccino già autorizzato in più stabilimenti, ognuno in grado di concorrere al prodotto finale.