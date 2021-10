La sfida del rinnovamento di Giovanni Migliore

Ora bisogna essere in grado di rendere ordinario ciò che è stato sperimentato con successo sotto la pressione dell’emergenza. Il ruolo delle Aziende Sanitarie, di Fiaso e del top management nel Pnrr

di Giovanni Migliore

Gli opinionisti più attenti da qualche settimana hanno cominciato a interrogarsi con una certa insistenza su come il Paese affronterà il Pnrr e le progettualità in esso contenute, e se sarà in grado o meno di rispettare obiettivi e scadenze. Un approccio pragmatico, che prova a tirare fuori il dibattito dalle sabbie mobili della riflessione legittima, ma fuori tempo massimo, su cosa c’è o non c’è nel Piano, o sarebbe stato meglio ci fosse. Un primo punto, rispetto al come, riguarda la necessità di essere in grado di spendere presto e bene le risorse del Pnrr.

Su questo terreno il management della sanità italiana ha molto da dire, e lo ha dimostrato nelle diverse stagioni del Ssn, gestendo le risorse disponibili con competenza e costruendo risposte innovative per fronteggiare le difficoltà del contesto. L’esperienza della ricostruzione del Ponte Morandi, pressoché unanimemente riconosciuta come esempio virtuoso, e che può rappresentare un modello anche per la Sanità, conferma l’esigenza di disporre di schemi di governance chiari e ben definiti, che facilitino l’esecuzione dei progetti e mettano il management nelle migliori condizioni per svilupparli. Un secondo punto riguarda le componenti che fungono da assi portanti della missione Salute del Pnrr e che saranno centrali nella programmazione dei prossimi anni: da un lato il rafforzamento dell’assistenza sul territorio; dall’altro la digitalizzazione.

Case e Ospedali di Comunità possono giocare un ruolo significativo per la promozione della salute e la gestione delle cronicità, a patto che non siano visti solo come strutture, ma soprattutto come opportunità per promuovere un modello integrato e multidisciplinare di presa in carico.