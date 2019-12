La seduta si annuncia infuocata dopo la lite scoppiata ieri in prima commissione fra maggioranza e opposizione

Al via fra poche ore alla regione Puglia la maratona per approvare il bilancio 2020. La seduta s’annuncia infuocata dopo la lite scoppiata ieri in prima commissione fra maggioranza e opposizione. A scatenare la bagarre l’emendamento alla manovra da 13 milioni di euro presentato dall’assessore piemontese in violazione dell’accordo raggiunto nei giorni scorsi dai partiti che aveva stoppato ogni correzione al testo rinviandole a gennaio.

La risposta delle minoranze e’ attesa in aula con una valanga di modifiche annunciate che mettono a rischio l’ok ai conti oltre ad allungare i tempi di approvazione. La manovra, infine, ieri e’ stata aspramente criticata in commissione dalle parti sociali che hanno lamentato l’assenza di investimenti su servizi sociali e lavoro.