Dopo il commissariamento, entra nella fase 2 la Banca Popolare di Bari. In questi giorni il confronto coi sindacati sui tagli. A fine giugno l’assemblea per la trasformazione in spa. I passaggi ce li spiega in questa intervista il commissario Antonio Blandini.

Per guardare il servizio del Tgnorba

Cliccare qui

http://www.norbaonline.it/ondemand-dettaglio.php?i=90115