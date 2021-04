La Puglia resterà rossa

Covid. Puglia, Valle d’Aosta e Sardegna restano rosse. La Campania verso l’arancione. Ma ormai oltre mezza Italia ha dati da zona gialla

Per Puglia e Valle d’Aosta incidenza settimanale dovrebbe essere sempre sopra i 250 casi per 100 mila abitanti, mentre la Sardegna per legge dovrà farsi un’altra settimana di rosso. La Campania vira verso l’arancione. A rischio rosso (bisognerà vedere l’Rt) Basilicata e Sicilia. Ma ben 11 Regioni e le 2 Pa hanno dati che consentirebbero il passaggio in zona gialla, al momento però precluso per le limitazioni del decreto legge in vigore che ha cancellato la zona

15 APR – (Quotidiano Sanità -di Luciano Fassari) – Si avvicina il venerdì del monitoraggio di Iss e Ministero della Salute che detterà i cambi di colore delle Regione. Di certo resteranno rosse Puglia e Valle d’Aosta la cui stima dell’incidenza settimanale dovrebbe essere sempre sopra i 250 casi per 100 mila abitanti, mentre la Sardegna per legge dovrà farsi un’altra settimana di rosso.

La Campania invece dovrebbe tornare in zona arancione. È da valutare poi la posizione di Basilicata e Sicilia che la settima scorsa avevano un indice Rt alto che potrebbe essere in rialzo questa settimana facendo scattare la zona rossa per le due Regioni. La Liguria dovrebbe restare arancione.

Ma detto ciò sono ben 11 Regioni e 2 Pa (Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, FVG, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Pa Bolzano, Pa Trento, Umbria e Veneto) che hanno dati da zona gialla che ricordiamo per effetto dell’ultimo decreto del Governo è stata abolita e tutte le Regioni sono in zona arancione.