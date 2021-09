La promessa di Draghi al summit Onu: “Ai Paesi poveri 45 milioni di vaccini”

“Triplicheremo i nostri sforzi, entro la fine del 2021 doneremo 45 milioni di dosi ai Paesi poveri”. Lo ha annunciato il premier Mario Draghi al Global Covid-19 Summit, a margine dell’Assemblea generale dell’Onu. Il presidente americano Biden, da parte sua, ha comunicato che gli Usa raddoppieranno il loro contributo donando altre 500 milioni di dosi, grazie a un accordo raggiunto con Pfizer-BioNTech.

Assicurare l’immunizzazione ai Paesi più poveri è necessario per evitare l’insorgere di nuove varianti del virus. Su questo fronte occorre accelerare: in Africa solo il 2,7% della popolazione ha ricevuto il vaccino. Di questo passo, ci vorranno tre anni per raggiungere l’obiettivo minimo di copertura vaccinale fissato dall’Organizzazione mondiale della sanità per fine settembre, pari al 10% della popolazione.