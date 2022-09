๐—ฆ๐—ฐ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฒ๐—ป๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—บ๐—ฎ๐—บ๐—บ๐—ผ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ผ, ๐—ถ๐—ป ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ฎ ๐—ถ๐—ป๐˜ƒ๐—ถ๐˜๐—ถ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ถ๐—น ๐Ÿญ๐Ÿฌ๐Ÿฌ% ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—ด๐—ฒ๐˜: ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ผ๐—ด๐—ป๐—ถ ๐—ฑ๐—ผ๐—ป๐—ป๐—ฎ, ๐—ฎ ๐—พ๐˜‚๐—ฎ๐—น๐˜€๐—ถ๐—ฎ๐˜€๐—ถ ๐—ฒ๐˜๐—ฎฬ€, ๐—น๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ด๐—ถ๐˜‚๐˜€๐˜๐—ฎ!

La prevenzione giusta ad ogni donna, a qualsiasi etร e quando serve. La ASL Bari, a partire dal mese di settembre e sino a fine anno, invierร le lettere (contenenti data e orario per lโ€™esecuzione della mammografia) per invitare tutte le circa 90mila donne in fascia screening a partecipare al programma organizzato per la prevenzione del carcinoma mammario.

Il raggiungimento del 100 per cento delle donne in etร di screening, tra i 50 e i 69 anni, libererร inoltre spazi di prenotazione al CUP per le altre donne, sotto i 50 e oltre i 70 anni, che vogliono fare prevenzione spontanea.

Il nuovo modello organizzativo, poi, prevede una risposta rapida per le donne con sintomi che necessitano di approfondimento diagnostico, quelle operate per neoplasia mammaria e non ancora inserite in percorsi di follow-up o portatrici della mutazione del gene โ€œBRCAโ€: tutte avranno una corsia dโ€™accesso diretta nei centri di riferimento ASL, senza dover ricorrere alla prenotazione tramite CUP.

ยซEโ€™ fondamentale โ€“ spiega il Direttore generale Antonio Sanguedolce โ€“ dare ad ogni donna la risposta giusta e rapida, perchรฉ fare prevenzione vuol dire intercettare la malattia precocementeยป.

