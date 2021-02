La presidente Capone: “Recovery plan una sfida per il futuro che ci chiede di lavorare insieme”

Ma non è tutto un fondo perduto: peserà sulle future generazioni, perciò dobbiamo sentire la responsabilità di programmare bene, soprattutto per loro. Sono proprio loro, i nostri figli e i nostri nipoti, i titolari di questo patrimonio. Sono loro, in effetti, che ci stanno cedendo il credito.

Non sappiamo ancora quanto, se e come saremo coinvolti come Regioni, ma una cosa è certa: noi, faremo di tutto per individuare e costruire il miglior percorso e le migliori soluzioni per la Puglia.

Noi, consiglieri e assessori regionali insieme ai comuni e alle province, e alle forze economiche e sociali, un piano di sviluppo dobbiamo comunque costruirlo. Il frutto del nostro lavoro verrà sottoposto al Governo. Perché ci riconosca tutto il valore costituzionale della nostra esistenza come Regioni.

Non è una prova di forza. È una legittima istanza democratica ma è anche, lo ripeto, una prova per noi.

Per noi, che quotidianamente ci rapportiamo con le vecchie e nuove difficoltà che le cittadine e i cittadini, anche a causa di questa pandemia stanno affrontando, è il tempo di una sfida.

La prova di unirci, come rappresentanti politici, perché non tutto può essere rimesso solo ai tecnici, sulle priorità essenziali, quelle irrinunciabili, che non hanno colore e sono riconosciute dalle nostre comunità. Quelle che non sono solo per l’oggi, ma anche e soprattutto per il futuro. In grado di riscattare anni di ritardi nella crescita che hanno diviso il Sud dal resto d’Italia e d’Europa.

Negli anni passati la Puglia ha saputo intercettare e coltivare investimenti per il futuro, nonostante la scarsezza di risorse fosse sotto gli occhi di tutti: il centro nord ha beneficiato per decenni di maggiore spesa pubblica procapite rispetto al sud.

Oggi, però, finalmente, ci sono opportunità e risorse per andare oltre. Il Sistema Italia nel suo insieme deve e può agire con la Next Generation Eu e la nuova programmazione dei fondi europei e procedere finalmente alle riforme della burocrazia, della giustizia, della formazione e del lavoro. Sia le riforme che le risorse potranno incidere per superare i divari territoriali e tutto ciò è essenziale se vogliamo realizzare un vero programma di coesione sociale.

Ognuno di noi può e deve dare il suo contributo, perché domani non ci saranno alibi se non saremo stati capaci di proporre e costruire quelle infrastrutture, materiali e immateriali, che devono unire la Puglia al resto dell’Italia e d’Europa e collegarci sempre più a quel Mediterraneo che ci accoglie.

Cari colleghi da qui parte un confronto che non è rituale, ma deve essere schietto, aperto, profondo, perché questo è il tempo della svolta, quello in cui possiamo costruire una Puglia nuova, più forte e attrattiva per le attuali e future generazioni.

Non bastiamo da soli a noi stessi.

Abbiamo bisogno del Governo, dell’Italia e dell’Europa ma anche loro hanno bisogno di noi. Vogliamo contare per la qualità delle proposte e del progetto che presenteremo.

Per questo dobbiamo condividere le nostre riflessioni con le forze sociali ed economiche, perché senza di loro le Istituzioni sono vuote e quest’Assise, che è la massima istituzione regionale, insieme ai rappresentanti dei Comuni e delle Province, sarà l’anima e la voce di quelle forze che avremo il compito di rappresentare e onorare.

Dopo questa giornata si apre il nostro lavoro con i sindacati, le organizzazioni datoriali e il terzo settore e quindi con le donne e gli uomini di Puglia. Con loro, la Giunta e il Presidente Emiliano condivideremo percorsi e progetti perché nessuno nella nostra regione possa mai sentirsi escluso”.