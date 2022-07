Egregi LETTORI ,

La Legge 91/2022, ha convertito il Decreto Aiuti (D.L. 50/2022), con cui sono state introdotte misure urgenti di sostegno ai settori dell’economia e ai percettori di reddito maggiormente colpiti dagli effetti della crisi in Ucraina. Tra le modifiche, segnaliamo:

l’ introduzione di una indennità una tantum a favore dei lavoratori con contratto part time ciclico verticale, di importo pari a € 550 per il 2022, che verrà erogata solamente ai dipendenti di datori di lavoro privati, titolari nel 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale con periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane e, alla data della domanda, non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero non percettori della Naspi, né di un trattamento pensionistico. L’indennità può essere riconosciuta una sola volta a ciascun lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ed è erogata direttamente dall’INPS.

Sono inoltre previste misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese, un fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina, un rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici, una maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0, un credito d’imposta formazione 4.0, disposizioni urgenti a sostegno delle sale cinematografiche, un fondo per il potenziamento dell’attività di attrazione degli investimenti esteri, disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori, patti territoriali dell’alta formazione delle imprese, misure a favore di imprese esportatrici, un’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti, un’Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti, un’Indennità per il personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, un Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi e la proroga dell’indennità per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa di cui alla legge n. 145/2018 fino al 31 dicembre 2022.

L’art. 34 bis, introduce, inoltre, una stretta per i percettori del reddito di cittadinanza.

Da ultimo, l’art. 39, comma 1-bs prevede un’ulteriore proroga al 30.11.2022 della sospensione dei versamenti fiscali, contributivi e assicurativi a favore delle federazioni, associazioni e società sportive impegnate in competizioni nazionali e internazionali, già prevista dalla legge di Bilancio 2022 e ampliata dal decreto-legge n. 17/2022.