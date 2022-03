La grave crisi degli antibiotici

Il problema dell’antibiotico-resistenza ha dimensioni globali e nel nostro Paese è particolarmente preoccupante. Il rischio è tornare indietro nel tempo, prima della scoperta della penicillina, quando una banale infezione poteva essere fatale.

La resistenza dei batteri agli antibiotici sta aumentando molto più velocemente di quanto progrediscano la ricerca scientifica e lo sviluppo di nuovi farmaci. I geni delle resistenze, la cui origine è ignota nel 95% dei casi, possono passare tra batteri appartenenti a specie diverse. “Il microbiota ambientale, meno noto di quello intestinale, è una riserva consistente di resistenze” sottolinea il farmacologo Francesco Scaglione.

“Il corollario è che oltre a usare con criterio gli antibiotici per le malattie umane e animali dovremmo anche fare molta attenzione a non disperdere gli antibiotici nelle acque di scarico o nell’ambiente in generale, per esempio evitando di gettare i medicinali avanzati nel wc o nella spazzatura normale”.