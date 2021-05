La Giunta regionale ha designato quale Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia, Vitangelo Dattoli.

Misure per il contenimento della spesa dei dispositivi medici. Attribuzione dei tetti di spesa per singola Azienda pubblica del SSR per l’anno 2021 ai sensi dall’art. 9 ter del D.L. n. 78/2015 e s.m.i..

Ad oggi non è stata ancora pubblicata la deliberazione del Comitato Ministeriale nazionale per la programmazione economica, di riparto delle disponibilità finanziarie per il servizio nazionale per l’anno 2021. Nelle more della prossima pubblicazione e ai fini della definizione del Tetto di spesa regionale per i dispositivi medici per l’anno 2021, è necessario fare riferimento al Fondo Sanitario Regionale consolidato per l’anno 2020, pari a euro 7.379.905.569,41. Su questa, il tetto di spesa per l’acquisto dei dispositivi medici per l’anno 2021, per la Regione Puglia è determinato in euro 324.715.845,05, pari al 4,4% del FSR.

La Giunta regionale ha attribuito dunque, nelle more del riparto definitivo del fondo sanitario nazionale per l’anno 2021, i tetti di spesa per l’acquisto di dispositivi medici alle Aziende pubbliche del SSR finalizzati al rispetto del tetto di spesa del 4,4% sul fondo sanitario regionale, tetti di spesa che potranno essere oggetto di aggiustamento nel corso del 2021 a fronte della determinazione definitiva del fondo sanitario regionali.

La Giunta ha inoltre dato mandato ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere ed IRCCS pubblici, di potenziare tutte le azioni finalizzate ad un utilizzo appropriato dei dispositivi medici ed alla razionalizzazione della spesa relativa entro i tetti stabiliti, dando mandato a Innovapuglia di stabilire una fattiva collaborazione con altri Soggetti Aggregatori regionali al fine di aderire alle procedure di gara d’appalto centralizzate sui dispositivi medici avviate dagli stessi.

Ricordiamo che è obiettivo delle Aziende pubbliche del SSR il raggiungimento del 90% di copertura del flusso dei dispositivi medici di cui al DM 11/06/2010 in termini di valore economico dei consumi rilevati rispetto al modello CE e il raggiungimento del 75% dei numeri di repertorio presenti sia nel flusso dei consumi che nel flusso dei contratti di cui al DM 11/06/2010 con riferimento ai contratti attivi nel 2021.

Ricordiamo infine che nel corso della pandemia da Covid 19, la spesa relativa all’acquisto di dispositivi

protezione individuale (DPI) effettuata da parte delle Aziende pubbliche del SSR per contrastare l’emergenza, non sarà computata ai fini del raggiungimento dei tetti di spesa assegnati.

Convenzione tra Assessorato alle Politiche della Salute e Comando Regionale Puglia – Guardia di Finanza.

Sin dal 2003 la Regione Puglia ed il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza hanno sottoscritto un protocollo d’intesa in materia di controllo della spesa sanitaria, con l’obiettivo di consentire il monitoraggio e l’analisi della spesa farmaceutica. La convenzione ha avuto scadenza biennale ed è sempre stata prorogata per i risultati raggiunti. Scaduta il 4 febbraio del 2020 e a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19 non rinnovata formalmente finora, la Giunta ha deciso di prendere atto che le attività svolte per tutto il 2020 sono continuazione delle attività inserite nella precedente Convenzione, i cui effetti devono intendersi prorogati sino al 31 dicembre 2020.

Inoltre la Giunta ha deliberato di prorogare la scadenza della Convenzione sino al 31 dicembre 2022.