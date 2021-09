La gestione delle fragilità cliniche e sociali nel nostro Ssn prima, durante e dopo il Covid-19

L’Associazione di promozione sociale FareRete – BeneComune il 28 settembre presenterà i risultati dell’indagine osservazionale che ha fotografato la situazione in nove Regioni italiane.

(Panorama Sanità) – La gestione delle fragilità cliniche e sociali nel nostro Sistema Sanitario prima, durante e dopo il Covid-19: quali proposte utili per il futuro? È il titolo del Convegno organizzato dall’Associazione di promozione sociale FareRete – BeneComune che si svolgerà a Roma il prossimo 28 settembre (ore 10,00 Sala Santo Spirito – Palazzetto del Commendatore – Borgo Santo Spirito, 3). Il Convegno sarà l’occasione per presentare i risultati dettagliati della ricerca osservazionale che ha fotografato la situazione prima, durante e dopo l’impatto del Covid-19 in nove Regioni italiane, analizzando in particolare cosa è successo in quattro aree del Sistema Sanitario: quella ospedaliera, dell’assistenza domiciliare, le RSA e della continuità assistenziale, che rappresentano gli ambiti in cui è maggiore la presenza di persone “fragili”. “Le evidenze raccolte – spiega Fosco Foglietta, Responsabile e Coordinatore del Progetto – hanno dato la possibilità di individuare i punti di debolezza esistenti e quindi hanno delineato le basi per impedire il ripetersi della tragica esperienza”.

Il progetto, promosso e condotto dall’Associazione di Promozione Sociale FareRete–BeneComune, è patrocinato dal Dipartimento Studi Aziendali e Qualitativi – Università degli Studi di Napoli Parthenope; dalla LIUC Business School; da Confindustria Dispositivi Medici e dalla Fondazione Salvatore Maugeri; e sponsorizzato con contributi non condizionanti di Ipsen S.p.A., Roche Diagnostic e Servier S.p.A.