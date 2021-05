La Gazzetta del Mezzogiorno, Partipilo è il nuovo direttore, gli auguri dell’Ordine

Lo comunicano gli editori Sebastiano e Vito Ladisa e il presidente della Ledi srl, Franco Sebastio

Dal prossimo 15 maggio il nuovo direttore de La Gazzetta del Mezzogiorno sarà Michele Partipilo, già capo redattore centrale del quotidiano. Lo comunicano gli editori Sebastiano e Vito Ladisa e il presidente della Ledi srl, Franco Sebastio.

Partipilo subentrerà a Giuseppe De Tomaso che gli editori ringraziano per il lavoro svolto durante i 13 anni del suo incarico.

«Non sono auguri rituali quelli che a nome del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti faccio a Michele Partipilo , nominato direttore della Gazzetta del Mezzogiorno», dice in una nota il presidente del Cnog, Carlo Verna. «Motivi di soddisfazione – sottolinea – ci sono non solo perché viene messo in sicurezza con una guida esperta e di grande professionalità lo storico fondamentale quotidiano, dopo una lunga travagliata fase, tale certo non per responsabilità della redazione anzi da applausi per la capacità di resilienza o del direttore uscente».

«Per l’Ordine dei giornalisti – conclude Verna – è rilevante anche che il neo direttore sia stato presidente dell’Ordine in Puglia, poi a lungo protagonista con ruoli importanti in Consiglio Nazionale e soprattutto sia autore di fondamentali testi sulla nostra deontologia. Partipilo fa parte tutt’ora del gruppo di lavoro incaricato di aggiornare la cosiddetta Carta di Treviso, dedicata alla tutela dei minori e oggi parte del testo unico deontologico».

(foto Luca Turi)