Covid. La Francia gioca d’anticipo e ordina 50 mila dosi dell’antivirale Molnupiravir di Merck 26 ottobre –

Solo ieri l’Ema ha iniziato la rolling review per il farmaco ma il Governo transalpino ha deciso di portarsi avanti e per bocca del Ministro della Salute Olivier Veran ha annunciato l’acquisto del farmaco prodotto dall’azienda Usa che promette di ridurre del 50% i casi gravi da Covid 19. Non è stato ancora approvato ma la Francia ha già deciso di ordinare 50.000 dosi della pillola anti-Covid 19 dell’americana Merck.

Lo ha annunciato il Ministro della Salute Olivier Veran in un’audizione in Senato. “50.000 dosi di questo farmaco saranno consegnate in Francia dagli ultimi giorni di novembre o dai primi di dicembre, vale a dire non appena i trattamenti usciranno dalle linee di produzione”, ha precisato Veran. Secondo il laboratorio americano, che ha effettuato test su quasi 800 pazienti ma non ha ancora reso pubblici i dettagli, molnupiravir dimezza il rischio di ricovero quando viene somministrato a pazienti appena risultati positivi al Covid-19.

Secondo Veran, questo farmaco potrebbe essere un punto di svolta nella lotta contro l’epidemia: “Ha il grande vantaggio di essere assunto in forma orale e potrebbe quindi essere utilizzato molto più facilmente rispetto ai trattamenti endovenosi come, ad esempio, quelli a base di anticorpi monoclonali”. Il costo del trattamento però pare essere molto elevato.

Veran non ha specificato l’importo dell’ordine, ma, ad esempio, gli Stati Uniti hanno ordinato quest’anno 1,7 milioni di dosi per 1,2 miliardi di dollari, ovvero circa 700 dollari ciascuna (circa 600 euro).