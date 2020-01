La facoltà di medicina di Taranto avrà sede nel nuovo Policlinico in costruzione “San Cataldo”

Si è tenuto nella sede della Direzione Generale dell’Asl TA, in viale Virgilio 31 a Taranto, l’incontro della Conferenza dei Servizi decisoria per l’istituzione del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia nella sede del Polo Universitario Jonico di Taranto.

Erano seduti al tavolo istituzionale il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il Magnifico Rettore dell’Università di Bari, Stefano Bronzini, il Presidente della Scuola di Medicina, Loreto Gesualdo, e, in rappresentanza del Sindaco della città jonica, il Direttore Generale del Comune, dott. Ciro Imperio e Cosimo Fabbiano per la Provincia. Forte la volontà di lavorare insieme per presentare, entro il termine indicato del 21 febbraio, la scheda al Ministero dell’Università e permettere l’apertura del corso di laurea di medicina e chirurgia a Taranto.

“La conferenza dei servizi sta individuando tutto il necessario per dare indicazioni al Ministero per la prosecuzione dell’attività della Facoltà di Medicina qui a Taranto”. Questo quanto dichiarato dal Presidente Michele Emiliano, che così continua: “Siamo d’accordo sulla necessità – secondo le regole universitarie – che la sede, nella prospettiva, deve coincidere con il cosiddetto Policlinico di Taranto, che è quello in costruzione al San Cataldo. Nelle more, la sede principale della facoltà di medicina continuerà ad essere la Cittadella della Carità dove cercheremo di rendere migliori, rapidi ed efficienti i servizi di mobilità degli studenti in modo da superare tutte le remore. La determinazione della Regione, del Comune, dell’Università e della Asl per trasportare finalmente la facoltà di medicina a Taranto è fortissima, rispettando le regole per tutte le facoltà di medicina”.

“L’incontro di oggi è andato molto bene: tutte le parti sedute al tavolo hanno concordato la strategia per il futuro – ha affermato il Prof. Loreto Gesualdo – Ci stiamo preparando per chiudere la scheda entro i termini indicati del 21 di febbraio per poter avere il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia qui a Taranto. Stiamo programmando un corso di laurea tra i 60 e i 75 studenti, con un ampliamento che andrà ad arricchire l’offerta formativa di Bari, per cui si passerà da 300 studenti attuali a 360/375. Per quel che riguarda i servizi per gli studenti, il Comune dovrà potenziare i trasporti e anche l’ADISU avrà un ruolo importante.”

