LA DIREZIONE GENERALE DELLA ASL BT VISITA L’OSPEDALE DI ANDRIA

“Un primo incontro conoscitivo, una occasione di scambio alla quale faranno seguito incontri mirati”: così la Direttrice Generale della Asl Bt Tiziana Dimatteo ha definito l’incontro che si è tenuto stamattina al presidio ospedaliero Bonomo di Andria alla presenza del Direttore Sanitario della Asl Bt Alessandro Scelzi e del Direttore Sanitario di presidio Andrea Sinigaglia. La Direzione ha voluto incontrare i responsabili dei servizi e gli operatori nei loro reparti per poter avere un primo importante confronto.

“Questo presidio si caratterizza per l’alta professionalità del personale presente che ci viene riconosciuta da più fonti – continua Dimatteo – nonostante le difficoltà strutturali ben note sono garantite prestazioni di altissimo profilo, grazie all’instancabile lavoro dei singoli e alla capacità di tutto il personale di fare squadra”. Al momento sono in corso lavori di riqualificazione nella zona che ospiterà gli ambulatori di Urologia: “Come sempre cerchiamo di non sospendere le attività ma con l’ausilio dell’Area Tecnica organizziamo i lavori di riqualificazione per aree – dice Andrea Sinigaglia – qualche disagio è inevitabile ma questa struttura necessita di interventi mirati di ammodernamento e la nostra massima attenzione è volta a garantire il servizio più efficiente possibile”.

“A questi primi incontri di cui abbiamo assoluta necessità seguiranno tavoli di lavoro più serrati e soprattutto mirati alla risoluzione delle problematiche che emergono nel confronto con il personale e con i cittadini fruitori dei servizi – dice Scelzi – ad Andria continueremo con i lavori di riqualificazione strutturale di cui daremo sicuramente conto ma anche con le attività di reclutamento del personale. Oggi con tanto orgoglio abbiamo salutato, per esempio, due giovani colleghi in servizio al Pronto Soccorso con l’augurio che i nostri presidi e i nostri servizi territoriali possono essere sempre più attrattivi”.

