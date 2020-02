La crociata di Trump contro i prezzi bassi dei medicinali

Un recente studio della Casa Bianca accusa i governi stranieri di approfittare slealmente delle ricerche farmaceutiche statunitensi, tenendo artificialmente bassi i prezzi delle medicine made in USA. Il risultato – scrive la ricerca – è un rallentamento dell’innovazione, un calo della competitività e un aumento dei prezzi nel luogo dove quei farmaci sono stati scoperti. Nel 2001 un farmaco americano in Europa costava il 51% del prezzo originale, oggi costa il 32%. Inoltre farmaci che costano migliaia di dollari in Europa vengono forniti gratuitamente ma solo negli ospedali pubblici e questo impedirebbe la competitività perché il venditore non può fornire i suoi prodotti a nessun altro. Secondo alcuni la differenza di costo dipende invece dalle assicurazioni sanitarie obbligatorie.