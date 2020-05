La Camera ha approvato il decreto Covid. I sì sono stati 241, i “no” 166 e 5 astenuti.

Il provvedimento definisce con legge la durata dell’emergenza coronavirus al 31 luglio, il che implica che il prolungamento dovrà avvenire con lo stesso strumento. Il decreto conferma la possibilità del Governo di ricorrere a Dpcm per imporre limitazioni ai cittadini, ma tali limitazioni sono definite in modo stringente. Hanno votato a favore le forze di maggioranza mentre le opposizioni hanno votato contro. Il provvedimento, che contiene le misure di contenimento e restrizione adottate dal governo che hanno determinato il lockdown per contenere la diffusione del contagio da coronavirus, passera’ ora all’esame del Senato e dovra’ essere convertito in legge entro il 25 maggio.