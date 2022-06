La ASL di BARI è tra i finalisti del Premio nazionale Protagoniste in Sanità 2022

Grazie alla approvazione del primo bilancio di genere a dicembre 2021, la azienda sanitaria locale della provincia di Bari è stata selezionata tra 12 enti sia pubblici che privati in tutta Italia per concorrere alla assegnazione del riconoscimento istituito da Donne Protagoniste in Sanità per valorizzare tutte quelle esperienze tese a superare il gender gap o a introdurre percorsi di salute ad hoc per la donna.

ASL Bari assieme ad AOU Pisana e AUSL Bologna sono le tre finaliste della sfida 1, ossia il gruppo di soggetti, in questo caso pubblici, che hanno adottato un bilancio di genere o dimostrato l’avvio di comprovate azioni positive o di percorsi di promozione delle pari opportunità a livello aziendale.

I vincitori verranno annunciati alla cerimonia di premiazione venerdì 24 a partire dalle ore 12.15 presso l’Hotel Savoia Regency di Bologna, in Via del Pilastro 2, sarà possibile seguire l’evento in diretta su www.protagoniste.it.

➡️Segui il link per leggere il Bilancio di genere ASL Bari https://bit.ly/3ne4J1X