LA ASL BT HA OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE COMPLETA DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2021

La Asl BT ha ottenuto la certificazione completa del bilancio di esercizio per l’anno 2021 in conformità ai principi di revisione internazionali. È tra le prime aziende sanitarie italiane ad aver raggiunto questo importante traguardo.

“A nostro giudizio – si legge nella relazione consegnata dai revisori – il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda al 31 dicembre 2021, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 118/2011 e delle norme civilistiche ivi richiamate”.

Alcuni dati: nel Bilancio 2021 il valore della produzione aziendale ammonta a 730.764.149 euro, in linea con il totale dei costi, generando così un utile di esercizio pari a 2.794 euro. In particolare, il costo per acquisto di beni ammonta a 115.527.693 euro, quello per acquisto di servizi sanitari e non, rispettivamente a 356.821.529 euro e 44.307.808 euro. Il costo registrato per il personale ammonta a 209.179.119 euro così suddivisi: 173.026.110 euro sono stati destinati al personale sanitario; 694.798 euro al personale professionale; 22.081.042 al personale tecnico; 13.377.169 al personale amministrativo.