La Asl Bari cerca 110 infermieri interni per presidi sanitari nelle scuola

Verrà utilizzata sia la chiamata di personale a tempo determinato da un avviso già disponibile che un bando interno per verificare la disponibilità – tra il personale infermieristico assunto a tempo indeterminato – a supportare in distacco temporaneamente il Dipartimento di Prevenzione per tutte le attività di contrasto alla pandemia, compresa l’organizzazione dei Team di Operatori Sanitari Scolastici Covid-19 (Toss Covid-19), necessari per garantire il rientro a scuola in sicurezza.

Contestualmente la direzione aziendale si sta avvalendo della graduatoria nata da una manifestazione di interesse già in atto alla quale è possibile attingere Cps infermieri per coprire gli eventuali posti che potrebbero restare scoperti nelle strutture ospedaliere e territoriali. Il Toss Covid-19 è l’articolazione dell’Ufficio del Referente Asl Covid-19 che garantisce operativamente, a livello di istituto scolastico, l’effettuazione delle attività di supporto, sorveglianza e screening, oltre alle vaccinazioni.

Gli infermieri in via di reclutamento svolgeranno infatti attività finalizzate all’implementazione delle misure di protezione individuali e collettive dal contagio da Sars-CoV-2 (verifica e monitoraggio quotidiano). Saranno inoltre impegnati in tracciamento e identificazione di contatti stretti (contact tracing), nella applicazione dei protocolli di intervento nelle strutture extra aziendali disposte dal dipartimento di prevenzione (screening diagnostici, interventi in caso di positività, ecc.) e nel monitoraggio ogni delle attività di screening presso gli istituti scolastici (esecuzione di tamponi, vaccinazioni, raccolta dati, ecc.).