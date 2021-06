Italia, oggi 907 nuovi casi. Il dato più basso dal 25 agosto

Covid. Il bollettino: oggi 907 nuovi casi. Il dato più basso dal 25 agosto. I decessi sono 36

Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è di 79.524 (ieri erano stati 134.136) con un rapporto positivi tamponi all’1,1%% rispetto all’1% di ieri. Le Regioni che registrano il maggior numero di nuovi casi sono Sicilia (163), Emilia Romagna (137), Lazio (111) e Lombardia (102).

14 GIU – Sono 907 (rispetto ai 1.390 di ieri) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 4.245.779. Oggi è il dato più basso dal 25 agosto 2020 quando i nuovi casi furono 878.

In aumento i decessi. Oggi ne vengono segnalati 36 rispetto ai 26 di ieri per un totale di 127.038. Scendono i ricoveri in area non critica (-77 rispetto a ieri) e in Terapia intensiva (-29).

Riguardo alle Terapie intensive si segnalano però 11 nuovi ingressi (ieri erano stati 20) con numeri più alti in Emilia Romagna (3) e Piemonte (2).

Attualmente risultano comunque ospedalizzati 3.465 pazienti in area non critica e 536 in TI. Scendono poi di 2.417 unità anche le persone in isolamento domiciliare che oggi risultano essere 153.789 (ieri erano 156.206).

Continuano a salire i guariti (+3.394 rispetto a ieri) che sono ormai 3.960.951 e scendono gli attualmente positivi (-2.523) per un totale di 157.790.

14 giugno 2021