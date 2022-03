Istat: a gennaio il tasso di disoccupazione cala all’8,8%

Con un aumento dell’inattività delle donne. Occupati stabili su mese,

Il tasso di disoccupazione a gennaio cala all’8,8% con una riduzione di 0,2 punti su dicembre 2021 e di 1,5 punti su gennaio 2021.

Lo rileva l’Istat spiegando che il dato congiunturale è legato al rialzo del tasso di inattività (+0,2 punti complessivo, +0,4 punti per le donne) mentre il tasso di occupazione rispetto al mese precedente è rimasto stabile al 59,2%.

I disoccupati nel mese erano 2 milioni 192mila con un calo di 51mila unità su dicembre e di 326mila su gennaio 2021. Su gennaio sono diminuiti soprattutto gli inattivi (-684mila) mentre gli occupati sono aumentati di 729mila unità.

A gennaio 2022 gli occupati totali erano 22 milioni 817mila in calo di 7mila unità su dicembre 2021 e in aumento di 729mila su gennaio 2021. L’Istat spiega che rispetto a dicembre ci sono 77mila donne occupate in meno e 69mila uomini in più. Il tasso di occupazione è stabile al 59,2%. Su base annua a gennaio si registra un aumento di 354mila donne e 375mila uomini.

Cala ancora a gennaio il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni: nel mese si attesta al 25,3% con un calo di 1,3 punti su dicembre e di 8 punti su gennaio 2021. Il tasso di occupazione è al 18,9% con un aumento di 0,1 punti sul mese e di 3 punti su gennaio 2021. Il tasso di occupazione è cresciuto su base tendenziale in tutte le fasce di età ma il dato più alto lo si è avuto nella fascia 25 34 anni (+4,5 punti).