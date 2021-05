Israele, via le restrizioni dal primo giugno: resta solo la mascherina al chiuso

Dalla prossima settimana nello Stato ebraico inizierà a respirarsi aria di normalità: non ci sarà più alcuna limitazione alle attività, se non misure di cautela in ingresso e uscita dal Paese. “Abbiamo condotto la miglior campagna di vaccinazione al mondo”, ha detto il ministro della Salute Edelstein

Il ministro della Sanità di Israele Yuli Edelstein ha annunciato che dal primo giugno saranno revocate nel Paese tutte le limitazioni introdotte per rallentare i contagi da Coronavirus: resterà soltanto l’obbligo di indossare la mascherina al chiuso ma anche questa misura potrebbe essere rivista successivamente. “Una boccata d’ossigeno per l’economia”, ha commentato il rappresentante dell’esecutivo dello Stato ebraico che ha rivendicato: “Meno di sei mesi fa abbiamo cominciato a vaccinare e abbiamo condotto, grazie ai professionisti sanitari e ai cittadini, la migliore campagna di vaccinazione al mondo“.

Resta la preoccupazione per gli ingressi e le uscite da Israele, per i quali vengono mantenute le misure cautelative. Addirittura, secondo il titolare della Salute, “potrebbero anche essere anche irrigidite“: Argentina, le Seychelles e la Russia sono stati appena inclusi nella lista dei Paesi con un severo “travel warning” (ci si può spostare verso queste destinazioni soltanto con un permesso speciale), ma potrebbero aggiungersi all’elenco di quelli dove è vietato viaggiare per gli israeliani, ovvero India, Ucraina, Sudafrica, Messico, Turchia ed Etiopia.