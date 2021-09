Ipertensione, oltre un mld di malati, la metà non è stata curata nel 2019

Nel 2019 i malati di ipertensione arteriosa nel mondo erano oltre 1,2 miliardi e più della metà (720 milioni di persone) non è stata curata. Il dato emerge da uno studio pubblicato sulla rivista The Lancet. L’ipertensione arteriosa è uno dei principali fattori di rischio cardiovascolari e cerebrovascolari, responsabile di circa 8,5 milioni di decessi l’anno, che avvengono principalmente per infarto del miocardio, per ictus e danni ai reni. Colpisce un terzo delle persone sopra i trent’anni, con una prevalenza rimasta stabile tra il 1990 e il 2019. Il numero degli ipertesi in questo periodo è quasi raddoppiato, passando da 648 milioni a 1,2 miliardi.