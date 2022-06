Intelligenza artificiale e salute: l’assemblea generale di Gatekeeper a Lecce il 28, 29 e 30 giugno

Tra gli ospiti gli assessori Palese, Delli Noci e Barone

Dal 28 al 30 giugno 2022 la Regione Puglia ospiterà a Lecce, presso il Castello Carlo V, l’Assemblea Generale di GATEKEEPER, un evento che vedrà la riunione dei 43 Partner e dei dieci Siti Pilota di ricerca coinvolti, per fare il punto su quanto realizzato in questo primo anno di attività su Intelligenza Artificiale e Salute dal Progetto di punta del Programma Horizon 2020.

Nel corso del Plenary Meeting, il 28 giugno 2022 dalle ore 10.30, è previsto un incontro dedicato alla rete territoriale e alla stampa per aggiornare i cittadini e gli organi di informazioni sui risultati conseguiti e le azioni in programma con riferimento alle Linee di Ricerca per l’invecchiamento attivo e in salute avviate in Puglia.

All’incontro prenderanno parte: Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo Economico Regione Puglia, Rocco Palese, assessore alla Sanità Regione Puglia, Rosa Barone, assessora al Welfare Regione Puglia, Stefano Minerva, presidente della Provincia di Lecce, Giovanni Gorgoni, direttore AReSS Puglia, Onofrio Sisto, consigliere InnovaPuglia, Carlo Salvemini, sindaco di Lecce, Paula Curras, project manager del progetto GATEKEEPER, Medtronic (Capofila di Progetto).

A seguire avrà luogo l’incontro della rete territoriale per l’Invecchiamento sano e attivo costituitasi e operante nell’ambito del progetto e formata da oltre 25 Organizzazioni e 29 Comuni, insieme per diffondere e favorire stili di vita salutari e attivi tra i cittadini.