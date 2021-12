Oppure molecolare nelle 48 ore antecedenti l’arrivo.

Redazione ANSA

Per l’ingresso in Italia dai Paesi europei sarà necessario un test molecolare per mezzo di tampone effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso nel territorio nazionale o un test antigenico con tampone nelle 24 ore antecedenti all’ingresso in Italia.

Lo prevede l’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza.