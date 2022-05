Infezioni ospedaliere. Oms: “Il 10% dei pazienti ricoverati rischia il decesso

Ma con igiene e buone pratiche possibile ridurle del 70%”

La pandemia di COVID-19 e altri recenti focolai di malattie di grandi dimensioni hanno evidenziato la misura in cui le strutture sanitarie possono contribuire alla diffusione di infezioni, danneggiando pazienti, operatori sanitari e visitatori, se si presta un’attenzione insufficiente alla prevenzione e al controllo delle infezioni (IPC). Ma un nuovo rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) mostra che se si seguono una buona igiene delle mani e altre pratiche convenienti, il 70% di queste infezioni può essere prevenuto. Oggi, su 100 pazienti negli ospedali per acuti, sette pazienti nei paesi ad alto reddito e 15 pazienti nei paesi a basso e medio reddito acquisiranno almeno un’infezione associata all’assistenza sanitaria (HAI) durante la loro degenza ospedaliera. In media, 1 paziente su 10 morirà a causa della sua ICA. Le persone in terapia intensiva e i neonati sono particolarmente a rischio. E il rapporto rivela che circa un caso di sepsi su quattro trattati in ospedale e quasi la metà di tutti i casi di sepsi con disfunzione d’organo trattati nelle unità di terapia intensiva per adulti sono associati all’assistenza sanitaria.

Oggi, alla vigilia della Giornata mondiale dell’igiene delle mani, l’OMS presenta in anteprima il primo rapporto globale sulla prevenzione e il controllo delle infezioni che riunisce prove dalla letteratura scientifica e vari rapporti e nuovi dati dagli studi dell’OMS.

“La pandemia di COVID-19 ha messo in luce molte sfide e lacune nell’IPC in tutte le regioni e paesi, compresi quelli che avevano i programmi IPC più avanzati”, ha affermato il dott. Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS. “Ha anche fornito un’opportunità senza precedenti per fare il punto della situazione e aumentare rapidamente la preparazione e la risposta alle epidemie attraverso le pratiche IPC, oltre a rafforzare i programmi IPC in tutto il sistema sanitario. La nostra sfida ora è garantire che tutti i paesi siano in grado di allocare le risorse umane, le forniture e le infrastrutture necessarie”.

Il nuovo rapporto dell’OMS fornisce la prima analisi della situazione globale in assoluto su come i programmi IPC vengono implementati nei paesi di tutto il mondo, compresi i focus regionali e nazionali. Pur evidenziando i danni ai pazienti e agli operatori sanitari causati dalle IOS e dalla resistenza antimicrobica, il rapporto affronta anche l’impatto e il rapporto costo-efficacia dei programmi di prevenzione e controllo delle infezioni e le strategie e le risorse a disposizione dei paesi per migliorarli.

L’impatto delle infezioni associate all’assistenza sanitaria e della resistenza antimicrobica sulla vita delle persone è incalcolabile. Oltre il 24% dei pazienti affetti da sepsi associata all’assistenza sanitaria e il 52,3% di quelli trattati in un reparto di terapia intensiva muoiono ogni anno. I decessi aumentano da due a tre volte quando le infezioni sono resistenti agli antimicrobici.

Negli ultimi cinque anni, l’OMS ha condotto sondaggi globali e valutazioni congiunte per paese per valutare lo stato di attuazione dei programmi nazionali IPC. Confrontando i dati delle indagini 2017-18 e 2021-22, la percentuale di paesi che hanno un programma IPC nazionale non è migliorata; inoltre nel 2021-22 solo quattro dei 106 paesi valutati (3,8%) avevano tutti i requisiti minimi per l’IPC in vigore a livello nazionale. Ciò si riflette in un’attuazione inadeguata delle pratiche IPC presso il punto di cura, con solo il 15,2% delle strutture sanitarie che soddisfano tutti i requisiti minimi IPC, secondo un’indagine dell’OMS nel 2019.

Tuttavia, in alcune aree sono stati compiuti progressi incoraggianti, con un aumento significativo della percentuale di paesi che hanno un punto focale IPC nominato, un budget dedicato per IPC e un curriculum per la formazione degli operatori sanitari in prima linea; lo sviluppo di linee guida IPC nazionali e un programma o piano nazionale per la sorveglianza delle IOS; utilizzando strategie multimodali per interventi IPC; e stabilire la conformità all’igiene delle mani come indicatore nazionale chiave.

Molti paesi stanno dimostrando un forte impegno e progressi nell’aumento delle azioni per mettere in atto requisiti minimi e componenti fondamentali dei programmi IPC. I progressi sono fortemente sostenuti dall’OMS e da altri attori chiave. Sostenere e ampliare ulteriormente questo progresso a lungo termine è un’esigenza fondamentale che richiede attenzione e investimenti urgenti.

Il rapporto rivela che i paesi ad alto reddito hanno maggiori probabilità di far progredire il loro lavoro sull’IPC e hanno una probabilità otto volte maggiore di avere uno stato di implementazione dell’IPC più avanzato rispetto ai paesi a basso reddito. In effetti, tra il 2018 e il 2021 sono stati osservati pochi miglioramenti nell’attuazione dei programmi nazionali IPC nei paesi a basso reddito, nonostante una maggiore attenzione sia stata generalmente prestata all’IPC a causa della pandemia di COVID-19. L’OMS continuerà a sostenere i paesi per garantire che i programmi IPC possano essere migliorati in ogni regione.

L’OMS chiede a tutti i paesi del mondo di aumentare i propri investimenti nei programmi IPC per garantire la qualità dell’assistenza e la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari. Ciò non solo proteggerà le loro popolazioni, ma anche l’aumento degli investimenti in IPC ha dimostrato di migliorare i risultati sanitari e ridurre i costi sanitari e le spese vive.