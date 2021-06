Infezioni ospedaliere, Gruppo Forza Italia interroga la Giunta: “Sanificazioni essenziali, che fondi mette a disposizione la regione?”

Nota dei consiglieri regionali regionale di Forza Italia Giandiego Gatta, Stefano Lacatena e Paride Mazzotta.

“Ci sono infezioni ospedaliere letali, che spesso provocano decessi proprio in luoghi dove ci si reca per ricevere assistenza sanitaria e migliorare le proprie condizioni di salute. Ed è per questo che abbiamo depositato un’interrogazione diretta al presidente Emiliano e all’assessore regionale Lopalco, per sapere se esista un protocollo regionale che stabilisca le procedure di sanificazione degli ospedali e se ci siano dei fondi per la sanificazione delle strutture per fronteggiare e prevenire la diffusione di infezioni. Ad esempio, la “Klebsiella” è una di quelle più pericolose perché resistente agli antibiotici e ci sono numerosissimi casi in Puglia di decessi sospetti negli ospedali dovuti proprio a questa infezione. Non si può, quindi, prescindere da una programmazione attenta e rigorosa soprattutto nei reparti più delicati, come le terapie intensive e sub intensive, ed auspichiamo di ricevere sul tema una celere risposta da parte del governo regionale”