Infezioni e malattie gravi in crescita “Vivere con il Covid” può costar caro

I Costi legati alla pandemia sono stati finora ingenti sia in termini di vite umane, sia in termini socio-economici. Secondo un recente rapporto della Brookings Institution, negli Stati Uniti a causa del Long Covid circa 4 milioni di persone non sono più in grado di più lavorare; in Inghilterra sono stati costretti ad uscire dal mercato del lavoro quasi 2 milioni di cittadini, di cui oltre 200.000 sono operatori sanitari. Man mano che la preoccupazione pubblica per il Covid svanisce e i finanziamenti si esauriscono, diventerà ancora più difficile arginare questa pandemia. I governi hanno investito ingenti risorse per comprendere le cause del Long Covid, ma molte poche per studiare come trattare e prevenire il Long Covid. Si stima che una persona su cinque contagiate dal virus soffra di sintomi persistenti, che possono essere soggetti a lento miglioramento, ma che riducono la qualità di vita per mesi o addirittura anni.