Infermieri. È Pierpaolo Volpe nuovo presidente Ordine Taranto

Il neo Presidente sarà alla guida dell’Ordine professionale per i prossimi 4 anni. Nella stessa seduta consiliare vi è stato il rinnovo dell’intero esecutivo che ha visto l’elezione a Vicepresidente di Roberto Pollice, a Tesoriere di Gerardo Mecca e la riconferma nel ruolo di Segretaria di Maria Pia Mitrugno.

Si chiama Pierpaolo Volpe, ha 36 anni ed è nato Taranto il nuovo Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Taranto. Il neo Presidente sarà alla guida dell’Ordine professionale per i prossimi 4 anni. Il nuovo Presidente Pierpaolo Volpe succede, a Benedetta Mattiacci, che è stata alla giuda Collegio Ipasvi fino alla trasformazione in Ordine per 27 anni.

Per il presidente Pierpaolo Volpe il risultato ottenuto deve rappresentare “il punto di partenza per proseguire il percorso che l’Ordine ha già intrapreso da diversi anni: garantire vigilanza sulla tutela della salute dei cittadini. Momenti intensi e difficili ci aspettano, ma cercheremo di fronteggiare qualsiasi problematica con l’impegno di sempre. Tra gli obiettivi principale del nostro programma c’è la sicurezza nei posti di lavoro, particolarmente per il settore Emergenza-Urgenza, Pronto Soccorso. Altrettanto importante sarà nel corso di questo mandato implementare ulteriormente i rapporti con le Istituzioni del territorio, in particolare con quelle che si occupano di sanità come l’Università, Asl, Sanità Privata, Comuni e Regione”.

“Un altro aspetto che sarà sempre presente alla nostra attenzione è il tema della formazione continua che a nostro avviso rappresenta il miglior modo per prendersi cura delle persone con competenza. Una particolare attenzione sarà riservata, anche, alla comunicazione interna ed esterna all’Ordine al fine di non incrementare false informazioni che non fanno mai bene ma che rappresentano un problema ancor più serio quando si parla di salute”.

Il neo Presidente a nome di tutto il Consiglio Direttivo, della Commissione d’albo e del Collegio dei revisori rivolge un sentito ringraziamento alla Presidente uscente Benedetta Mattiacci per la “dedizione e il lavoro svolto in tutti questi anni”.

Infine, ha concluso il Presidente Volpe, insieme agli altri Colleghi del Consiglio Direttivo, “raccolgo la fiducia attribuitami da tutta la Comunità Professionale che mi gratifica, facendomi percepire il gradimento per il lavoro svolto negli anni in qualità di Consigliere. Un grazie di cuore tutti gli Iscritti che, nonostante, il periodo difficile inferto dal Covid-19, si sono recati a votare presso l’Ordine dedicandoci il tempo per il voto”.